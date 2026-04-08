Lago di Comabbio | sequestrati 39 chalet abusivi debito da 217mila €

La Guardia di Finanza ha sequestrato amministrativamente un'area di circa 4.000 metri quadrati sul lago di Comabbio, dove sono stati individuati 39 chalet costruiti senza autorizzazione. Il intervento si inserisce in un'operazione volta a contrastare l'abusivismo edilizio e ha portato al blocco di strutture non conformi alle normative vigenti. Contestualmente, si parla di un debito di circa 217.000 euro legato a queste attività non autorizzate.

Il servizio navale di Porto Ceresio della Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro amministrativo un’area di 4mila metri quadrati presso il lago di Comabbio. L’intervento è scattato dopo l’individuazione di una struttura ricettiva che occupava irregolarmente il suolo pubblico. L’operazione, condotta dal gruppo Roan, ha portato alla luce la presenza di 39 chalet installati stabilmente da più di dieci anni. Queste unità abitative non sono mai state censite al catasto, nonostante rappresentino un asset di notevole valore economico. Un patrimonio pubblico sottratto tra evasione e irregolarità. L’analisi dei documenti ha rivelato che, a partire dal 2016, non sono stati versati i canoni dovuti per l’uso del terreno demaniale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lago di Comabbio: sequestrati 39 chalet abusivi, debito da 217mila € “Chalet irregolari sul lago di Comabbio”, sequestrata area di 4mila metri quadratiComabbio (Varese), 8 aprile 2026 – Occupazione abusiva del demanio e irregolarità edilizie: è il risultato di un controllo della Guardia di Finanza... 8 marzo: 70 mazzi di mimose sequestrati ai venditori abusiviNei giorni che precedono la ricorrenza dell’8 marzo, le pattuglie della Polizia Locale di Piacenza hanno intensificato i controlli nel centro storico... Temi più discussi: Chalet abusivi: sul lago di Comabbio sequestrata area di 4mila metri quadrati; Chalet irregolari sul lago, sigilli in un campeggio; GDF - GUARDIA DI FINANZA * ROAN COMO: OCCUPAZIONE IRREGOLARE DEL DEMANIO DA PARTE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA SUL LAGO DI COMABBIO; Notte di incidenti nel Varesotto: ribaltamenti tra Gavirate e Comabbio. Chalet abusivi: sul lago di Comabbio sequestrata area di 4mila metri quadratiScoperta dal gruppo Roan della guardia di Finanza una sospetta occupazione irregolare del demanio: canoni non versati per oltre 217mila euro ... varesenews.it Chalet irregolari sul lago di Comabbio, sequestrata area di 4mila metri quadratiSecondo la Guardia di Finanza di Porto Ceresio non sarebbero stati dichiarati al Catasto. Constatato anche il mancato versamento dei canoni demaniali per un importo complessivo pari a circa 217mila eu ... ilgiorno.it Lago di Comabbio Ternate Passerella sospesa Foto personale #fotografia #photography #lago #paesaggio #landscape x.com Corgeno , lago di comabbio - facebook.com facebook