L’Alleanza Verdi Sinistra Calabria ha diffuso una nota in cui esprime preoccupazioni sulla possibilità di aumentare il turismo nautico nei laghi silani. La nota, firmata da Maria Pia Funaro, chiede che l’apertura alle attività di navigazione avvenga solo dopo l’effettuazione di controlli tecnici approfonditi e verifiche sulla sicurezza delle infrastrutture esistenti. La questione riguarda la gestione e la tutela di questi ambienti naturali.

L’Alleanza Verdi Sinistra Calabria, attraverso una nota di Maria Pia Funaro, ha espresso forti riserve sulla nuova navigabilità dei laghi silani, chiedendo che l’apertura al turismo nautico sia subordinata a rigorosi controlli tecnici e alla sicurezza delle infrastrutture. La questione emerge a seguito dell’aggiornamento della normativa regionale, con un particolare sul Lago Cecita. Il dibattito a Cosenza si riaccende proprio mentre la regione pianifica lo sviluppo turistico dei bacini idrici. Maria Pia Funaro sottolinea come l’attività nautica non possa basarsi su semplici promesse promozionali, ma debba invece seguire parametri precisi di sostenibilità ambientale e stabilità del terreno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laghi Silani: tra turismo nautico e rischi, AVS lancia l’allarme

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