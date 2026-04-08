Lady Gaga ha annullato il suo concerto previsto a Montreal, in Canada, il 7 aprile, a causa di un’infezione respiratoria. La cantante ha comunicato la cancellazione attraverso i canali ufficiali, spiegando che sta affrontando un’infezione respiratoria da diverso tempo. La decisione è stata presa per tutelare la sua salute e garantire un recupero adeguato. Nessun altro dettaglio sulle condizioni di salute è stato reso noto.

Lady Gaga si è vista costretta ad annullare il concerto in programma a Montreal, in Canada, la sera del 7 aprile a causa di un’infezione respiratoria contro cui combatte da diverso tempo. Lady Gaga annulla il concerto a Montreal: «Ho il cuore spezzato». Ad annunciare ai “Little Monster” la notizia è stata la stessa Gaga con un messaggio rammaricato condiviso su Instagram: « Mi dispiace tantissimo dirvi che non posso esibirmi stasera e devo cancellare il concerto. Negli ultimi giorni ho combattuto contro un’infezione respiratoria e ho fatto tutto il possibile per riposare e guarire, ma la situazione è peggiorata. Il mio medico mi ha fortemente consigliato di non esibirmi oggi e, a dire il vero, non credo che riuscirei a offrirvi uno spettacolo all’altezza di quello che meritate». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lady Gaga si è vista costretta ad annullare il concerto in programma a Montreal, in Canada, a causa di un’infezione respiratoria

Lady Gaga annulla concerto a Montreal per una "infezione respiratoria", annuncio del forfait preoccupa i fanLady Gaga ha annullato il concerto del 6 aprile a Montreal per un’infezione respiratoria.

Lady Gaga ferma il tour: infezione respiratoria e stop a MontrealLady Gaga ha annullato la sua esibizione prevista a Montreal per via di un’infezione respiratoria, interrompendo il programma del Mayhem Ball Tour.

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Lady Gaga costretta a fermarsi: annullato il concerto per un’infezione respiratoriaProblemi di salute e infezione respiratoria costringono Lady Gaga a fermare il tour e annullare l’ultimo concerto in programma. notizie.it

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Lady Gaga cancella un concerto per un’infezione respiratoria: i sintomi da non ignorare x.com