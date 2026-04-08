Ladri incappucciati entrano in un negozio di kebab a Fornovo | danneggiati i locali

Due persone incappucciate sono penetrate nel negozio Chiosco Kebab in via Tomasi a Fornovo con l’intento di mettere a segno un furto. Durante l’episodio, i ladri hanno causato danni ai locali, che sono stati danneggiati nel corso dell’azione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche del caso e per raccogliere eventuali testimonianze. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Sono entrati all'interno dei locali del negozio Chiosco Kebab, in via Tomasi a Fornovo per tentare di rubare all'interno. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, poco prima dell'una e mezza. Secondo le prime informazioni i ladri avrebbero danneggiato la porta d'ingresso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Furto in un negozio a Porcia: ladri entrano in azione mettono a soqquadro l'emporio Il plateatico di un negozio di kebab come base per lo spaccioIeri 24 febbraio i carabinieri della stazione di Conselve in via Vivaldi a Cartura hanno messo le manette ai polsi ad un marocchino di 19 anni. Argomenti più discussi: I quadri rubati, un gruppo di almeno quattro ladri. Si analizzano le telecamere di videosorveglianza; Renoir, Matisse e Cézanne rubati, ecco su cosa lavorano gli investigatori di Parma; Banda di quattro incappucciati semina il terrore a Morra De Sanctis; Quadri rubati, il dipinto abbandonato nella fuga è un altro Renoir. Quadri rubati, investigatori al lavoro su tracce e filmatiLe immagini delle telecamere che avrebbero ripreso un gruppo di almeno quattro ladri incappucciati, mentre entrano nella villa di notte, tra il 22 e il 23 marzo. (ANSA) ... ansa.it Ladri incappucciati in azione: terrore nella notte a Morra de Sanctis #MorradeSanctis - facebook.com facebook Colpo da 9 milioni di euro alla Fondazione Magnani Rocca: rubati un Renoir, un Cézanne e un Matisse: è caccia alla banda. Quattro ladri incappucciati inquadrati dalle telecamere, una quarta tela salvata dall'allarme x.com