Ladri incappucciati entrano di notte in un negozio di kebab a Fornovo | danneggiati i locali

Nella notte, due persone con cappucci sono entrate nel negozio Chiosco Kebab situato in via Tomasi a Fornovo. I ladri hanno causato danni ai locali, tentando di portare via oggetti dal negozio. Non sono stati riferiti feriti o altre conseguenze per i presenti al momento dell’incidente. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno svolgendo le indagini per identificare gli autori dell’episodio.

Sono entrati all'interno dei locali del negozio Chiosco Kebab, in via Tomasi a Fornovo per tentare di rubare all'interno. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, poco prima dell'una e mezza. Secondo le prime informazioni i ladri avrebbero danneggiato la porta d'ingresso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Ladri incappucciati entrano in un negozio di kebab a Fornovo: danneggiati i localiSono entrati all'interno dei locali del negozio Chiosco Kebab, in via Tomasi a Fornovo per tentare di rubare all'interno. Leggi anche: Furto in un negozio a Porcia: ladri entrano in azione mettono a soqquadro l'emporio Temi più discussi: Ladri incappucciati entrano in un negozio di kebab a Fornovo: danneggiati i locali; I quadri rubati, un gruppo di almeno quattro ladri. Si analizzano le telecamere di videosorveglianza; Quadri rubati, investigatori al lavoro su tracce e filmati; Banda di quattro incappucciati semina il terrore a Morra De Sanctis. I quadri rubati, un gruppo di almeno quattro ladri. Si analizzano le telecamere di videosorveglianzaSono entrati in azione alla Fondazione Magnani Rocca, nel Parmense, una settimana fa. I capolavori di Renoir, Matisse, Cezanne valgono nove milioni di euro ... rainews.it I ladri d’arte ripresi dalle telecamere: Almeno 4 incappucciati. Raid notturno a colpo sicuro, gli allarmi erano spentiParma, maxi furto alla Fondazione Magnani Rocca: solo tre minuti per rubare i capolavori di Renoir, Cézanne e Matisse. La banda vista dalle telecamere all'ingresso. Raid rapidissimo, sapevano cosa ... quotidiano.net Ladri incappucciati in azione: terrore nella notte a Morra de Sanctis #MorradeSanctis - facebook.com facebook Colpo da 9 milioni di euro alla Fondazione Magnani Rocca: rubati un Renoir, un Cézanne e un Matisse: è caccia alla banda. Quattro ladri incappucciati inquadrati dalle telecamere, una quarta tela salvata dall'allarme x.com