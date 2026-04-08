Ladri incappucciati entrano di notte in un negozio di kebab a Fornovo | danneggiati i locali

Da parmatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, due persone con cappucci sono entrate nel negozio Chiosco Kebab situato in via Tomasi a Fornovo. I ladri hanno causato danni ai locali, tentando di portare via oggetti dal negozio. Non sono stati riferiti feriti o altre conseguenze per i presenti al momento dell’incidente. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno svolgendo le indagini per identificare gli autori dell’episodio.

Sono entrati all'interno dei locali del negozio Chiosco Kebab, in via Tomasi a Fornovo per tentare di rubare all'interno. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, poco prima dell'una e mezza. Secondo le prime informazioni i ladri avrebbero danneggiato la porta d'ingresso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Ladri incappucciati entrano in un negozio di kebab a Fornovo: danneggiati i localiSono entrati all'interno dei locali del negozio Chiosco Kebab, in via Tomasi a Fornovo per tentare di rubare all'interno.

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