L’acqua cristallina di Marina Serra

Durante la giornata di Pasquetta, molti visitatori si sono recati a Marina Serra, frazione di Tricase, nel Salento. La località è conosciuta per le sue acque limpide e il paesaggio naturale incontaminato. Una fotografia scattata da Francesco Leone di Guagnano ha mostrato il mare cristallino di questa area, attirando l’attenzione di chi cerca un angolo di natura intatto. La zona è apprezzata per la sua bellezza paesaggistica e l’ambiente selvaggio.

“Pasquetta a Marina Serra”. Foto di Francesco Leone di Guagnano.Marina Serra, frazione di Tricase, è una delle perle del Salento, famosa soprattutto per la sua bellezza naturale selvaggia e le sue acque cristalline. Nello scatto, è immortalata la cosiddetta piscina naturale, l’attrazione più. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Moltrasio: pietra scura e acqua cristallina Maxi lavori a Marina di Massa, nuove tubazioni dell’acqua: in 2mila senza acquaMarina di Massa (Massa Carrara), 31 marzo 2026 – Nuove tubazioni dell’acqua a Marina di Massa. Fear is not your final word | 2 Timothy 1:7