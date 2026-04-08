L’accordo internazionale è stato già violato dall’Iran, che ha sospeso il passaggio di navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Questa decisione arriva in seguito ai bombardamenti di Israele al Libano, aumentando le tensioni nella regione. La situazione ha portato a un’escalation di azioni che compromettono gli impegni presi e rafforzano i rischi di conflitto tra le parti coinvolte.

“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Home » L’accordo? Già violato Iran, niente più passaggio di navi da Hormuz per i bombardamenti di Israele al Libano Frana di Petacciato: “taglia l’Italia in due con gravi ripercussioni per la Puglia” Caputo: serve una sezione geologica della Regione Nei magazzini pugliesi 80mila tonnellate di olio extravergine d’oliva made in Italy A febbraio con forte incremento rispetto a un anno prima mentre è aumentata l'importazione di prodotto dall'estero Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo. Continuano i raid di Israele in Iran: “Presi di mira Larijani e il capo dei Basij”. Tel Aviv bombarda anche il Libano. Diverse esplosioni a Doha e Dubai. Attaccata l’ambasciata Usa a Baghdad. L’Iraq tratta con l’Iran il passaggio delle petroliere attraverso HormuzGuerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove...

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