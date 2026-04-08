Per alcuni giorni, il mondo dei media e della tecnologia ha assistito a un episodio insolito: un video ufficiale pubblicato da un'azienda di hardware è stato rimosso da YouTube, dopo che La7 ha utilizzato un breve estratto del filmato in un suo programma. La richiesta di censura è arrivata dal proprietario del video, che ha contestato l’uso senza autorizzazione. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra gli utenti e gli esperti del settore.

Per alcuni giorni, un caso apparentemente assurdo ha coinvolto il mondo della tecnologia e dei media: NVIDIA si è vista bloccare su YouTube un video ufficiale pubblicato dalla stessa azienda. Il filmato, dedicato alla presentazione del DLSS 5 — una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale per migliorare la qualità grafica dei videogiochi — aveva già superato i due milioni di visualizzazioni ed era stato diffuso da creator e testate di tutto il mondo. Poi, improvvisamente, è scomparso o è stato reso non visibile in diversi Paesi per motivi di copyright. Ma dietro questo blocco non c’era una vera violazione: si trattava di un errore del sistema automatico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La7 usa il video di un videogioco e fa censurare il proprietario del filmato: ecco perché YouTube è impazzito (sì, è successo davvero)

YouTube blocca in tutto il mondo un video di Nvidia perché è convinto che i diritti siano di La7: il clamoroso errore dell’algoritmo innesca un effetto domino ed è il caosLo scorso 16 marzo, Nvidia ha pubblicato sul proprio canale YouTube un attesissimo filmato promozionale per presentare al mondo il DLSS 5.

Un video di NVIDIA è stato rimosso per violazione del copyright: secondo YouTube i diritti spettavano a La7Uno dei video più visti e discussi degli ultimi anni in materia di videogame è stato bloccato da YouTube a causa di un errore nell'attribuzione del...

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Il via libera della segretaria Pd a Dimartedì (La7) ma dal Nazareno l’ordine di scuderia è «basta primarie». Il tema non è all’ordine del giorno. I gazebo si apriranno, se mai si apriranno, solo a fine anno. L’affondo sui rapporti fra il partito della premier e la crimi - facebook.com facebook

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