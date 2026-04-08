Da venerdì 20 aprile entra in vigore la nuova Ztl nell'area dell'Isola, con orario dalle 19.30 alle 6 del mattino. Fino al 20 giugno, non saranno applicate sanzioni per chi attraversa l’area durante gli orari stabiliti. La misura interessa un'ampia zona e ha suscitato reazioni tra i commercianti, che hanno espresso le loro opinioni sulle modifiche in corso.

Ztl all'Isola - effettiva dal 20 aprile dalle 19.30 alle 6 ma fino al 20 giugno non ci saranno sanzioni - la parola ai commercianti. «È grande e impattante» dicono prevedendo e temendo un calo di clientela. Perciò la Confcommercio milanese chiede di spostare l'avvio alle 22. E «di prevedere anche per i pubblici esercizi una white list che consenta di far accedere i clienti con l'auto per il tempo strettamente necessario a raggiungere il locale». Inoltre «di mettere in sicurezza il tratto già pedonale di via Borsieri». Il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, ha riferito: «Avremo oggi un incontro con l'assessore alla Mobilità Arianna Censi e i tecnici dell'Assessorato di Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La Ztl all'Isola è grande e impattante: Sala la posticipi alle 22"

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Milano, parte la nuova Ztl Isola: quando si accendono le telecamere e gli orariEcco chi può entrare, gli orari e come funzionano i pass e le richieste di autorizzazione.

Temi più discussi: Mobilità. Ztl Isola, al via il 20 aprile con primi due mesi di pre-esercizio; Milano, parte la nuova Ztl Isola: quando si accendono le telecamere e gli orari; Milano, parte la Ztl all'Isola: telecamere accese ma ancora niente multe, due mesi di test a partire dal 20 aprile; Milano, dal 15 aprile attiva la ztl a Isola. Il comitato residenti chiede un’assemblea pubblica.

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Viabilità a Milano: Ztl attiva in zona Isola. Da quando, l'area interessata e le infoDa lunedì 20 aprile Ztl Isola con i primi due mesi di pre-esercizio di telecamere. L’obiettivo è ridurre la circolazione veicolare nelle ore serali e notturne. La Ztl è attiva tutti i giorni tra le 19 ... mentelocale.it

A #Firenze, tornata la ztl estiva notturna. Confermati gli orari. La ztl sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Confermata anche l’area interessata dai divieti: si tratta dei settori della ztl diurna, x.com

Cambia la viabilità ad Agropoli! Il "grande occhio" di via Granatelle viene rimosso, ma attenzione: la ZTL resta attiva. Scopri dove verrà riutilizzata la telecamera e cosa cambia per gli automobilisti. #Agropoli #Viabilità #ZTL #PoliziaLocale - facebook.com facebook