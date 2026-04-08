La Vis ritrova l’attacco con Nicastro e Lari

La Vis torna a contare su Nicastro e Lari per l’attacco in vista della partita di domenica contro il Carpi, che si giocherà alle 17:30 in casa. Nei più di due anni di storia della squadra, le tre sconfitte consecutive sono state colpite solo in un’occasione, nel gennaio del 2026. La sfida rappresenta un'occasione importante per evitare ulteriori passi falsi e mantenere la serie positiva.

Per la Vis domenica alle 17:30 in casa contro il Carpi sarà vietato fallire. In oltre due anni di Vis Stellone tre partite consecutive le ha perse soltanto una volta, nel mese di gennaio del 2026. Ripetere questo primato negativo sarebbe compromettente sotto tanti aspetti. La Vis correrebbe infatti il rischio di tenere in bilico l’accesso ai playoff fino alla penultima giornata pregiudicandosi così anche l’opportunità di affrontarli partendo da una posizione favorevole. Tornare ai tre punti contro un Carpi già salvo e senza più obbiettivi renderebbe inoltre la brutta prestazione contro il Perugia di due domeniche fa un episodio isolato, fisiologico visto la ristrettezza della rosa, in quest’ultimo mese martoriata più che mai dagli infortuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Vis ritrova l’attacco con Nicastro e Lari Leggi anche: La Vis ritrova l’esperienza di Pucciarelli. In attacco ballottaggio tra Jallow e Lari La Vis passa all’ultima curva con Nicastro. Salvezza vicina e porta dei playoff apertaVIS 2 BRA 1 VIS (3-4-1-2): Guarnone; Di Renzo (15’ st Pucciarelli), Primasso, Barranco; Zoia, Paganini (15’ st Machin), Berengo (15’ st Durmush),... Temi più discussi: Blitz di platino del Perugia, Vis Pesaro a bocca asciutta; Eccellenza TAA. Lavis, la situazione è molto delicata; Delirio al Del Duca: l’Ascoli ribalta la Vis Pesaro in pieno recupero (2-1) e aggancia l’Arezzo; Bondi Vis 2008 Ferrara , l’Under 17 Eccellenza stende la Reyer. La Vis ritrova l’attacco con Nicastro e LariHa convinto la formula con le due punte proposta da Stellone ad Ascoli. Contro il Carpi domenica si possono agguantare i playoff ... sport.quotidiano.net La Vis ritrova Mariani e Bocs con il PinetoUn entusiasmo crescente le accomuna, un punto in classifica le separa. Sabato alle 20:30, al Benelli, Vis Pesaro e Pineto si scontreranno nel loro miglior momento della stagione. A guidarle due ... ilrestodelcarlino.it “Non abbiam bisogno di parole”, remake-adattamento italiano di La famiglia Bélier, divide tra chi lo considera un film emozionante e chi vi ritrova elementi già visti non solo del film originale. Al di là dei giudizi, resta però una certezza: la prova pienamente rius - facebook.com facebook