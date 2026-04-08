La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend di Vinitaly

Durante il weekend, Verona ospiterà diverse iniziative archeologiche legate al Vinitaly. Venerdì 10 aprile alle 18.30 e sabato 11 aprile alle 17, saranno aperti con visite guidate i locali dell’area archeologica di Corte Sgarzerie, uno dei siti storici della città. Questi appuntamenti offrono l’opportunità di esplorare uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia di Verona, in orari dedicati alle visite speciali.

I principali appuntamenti archeologici nel weekend a Verona.VENERDI 10 APRILE ORE 18.30 e SABATO 11 APRILE ORE 17APERTURE SPECIALI DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI CORTE SGARZERIEUna visita guidata in uno dei luoghi più affascinanti di Verona. Un vero gioiello nascosto che racconta il passato della. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend Temi più discussi: La vita sotterranea a Pian del Tivano, un incredibile percorso tra grotte e labirinti; Pasqua e pasquetta alla scoperta di Viterbo sotterranea con degustazioni gratis e visite guidate; Carini sotterranea: tour guidato alla scoperta della grotta dei Puntali e delle catacombe di Villagrazia; Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta 2026. La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend di PasquaI principali appuntamenti archeologici nel weekend a Verona. veronasera.it La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekendUn tour unico per scoprire la Verona romana con occhi diversi. Il percorso tocca sette punti d’interesse nel centro storico, seguendo la viabilità originaria dell’antica città romana. Grazie all’imp ... veronasera.it Anche questa domenica torna... LA VERONA SOTTERRANEA Grand Tour Domenica 15 marzo – ore 15.00 Un itinerario guidato tra tre aree archeologiche della città per scoprire la Verona romana nascosta nei livelli sotterranei. Un viaggio nel tempo tra rest - facebook.com facebook