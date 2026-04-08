La tregua in Iran non risolve i problemi dei voli in Europa | l'intervista al presidente di Assaeroporti

Una possibile riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe modificare lo scenario di crisi nel settore del trasporto aereo, che attualmente fatica a risolvere i problemi legati ai voli in Europa e alla tregua in Iran. L’intervista al presidente di Assaeroporti ha evidenziato che, nonostante alcuni segnali di distensione, le difficoltà rimangono e le sfide per il settore continuano a essere presenti. La situazione attuale rimane complessa e in evoluzione.