La tregua in Iran non risolve i problemi dei voli in Europa | l'intervista al presidente di Assaeroporti

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una possibile riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe modificare lo scenario di crisi nel settore del trasporto aereo, che attualmente fatica a risolvere i problemi legati ai voli in Europa e alla tregua in Iran. L’intervista al presidente di Assaeroporti ha evidenziato che, nonostante alcuni segnali di distensione, le difficoltà rimangono e le sfide per il settore continuano a essere presenti. La situazione attuale rimane complessa e in evoluzione.

La posssibile riapertura dello Stretto di Hormuz cambia lo scenario di crisi prevista per il trasporto aereo nei prossimi mesi. A Fanpage.it il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo, spiega: "I danni alle raffinerie restano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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