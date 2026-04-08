In Toscana, il consumo quotidiano di vino resta elevato, rendendo la regione la prima in Italia in questo settore. Nel frattempo, l’Italia si conferma leader mondiale nelle esportazioni di vino, con un volume superiore e un valore di 8,1 miliardi di euro nel 2024. Tuttavia, all’interno dei confini nazionali, si registra un cambiamento significativo nel modo in cui il vino viene consumato e percepito.

FIRENZE – Mentre l’Italia si conferma una superpotenza globale sul fronte delle esportazioni enologiche (prima per volumi e seconda per incassi, con 8,1 miliardi di euro generati nel 2024), all’interno dei confini nazionali il rapporto con il vino sta vivendo un mutamento epocale. In questo scenario di forte trasformazione, la Toscana si erge a vera e propria roccaforte della tradizione, andando in netta controtendenza rispetto al calo diffuso nel resto del Paese. Il primato toscano: vince la quotidianità e domina il rosso. Secondo i risultati di un sondaggio condotto a marzo 2026 da MCO Report e Selvitys su un campione di mille cittadini, la Toscana è in assoluto la regione italiana in cui si beve più assiduamente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Toscana resiste alla crisi del calice: è la prima regione per consumo quotidiano di vino

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