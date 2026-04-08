La relazione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi continua ad attirare l’attenzione, con la sorella di Lucia che ha espresso il suo disappunto. In dichiarazioni recenti, ha affermato che Biancardi desidera ottenere clip e ha rivolto critiche nei confronti di Lucia. La discussione si svolge al di fuori della casa, mantenendo alta la tensione tra le parti coinvolte.

La tensione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi continua ad alimentare il dibattito fuori dalla casa. A rompere il silenzio è la sorella della concorrente, conosciuta sui social come Real Italian Bad Barbie, che ha deciso di intervenire con parole nette e senza giri di parole. Contattata da Lorenzo Pugnaloni, ha scelto di esprimere il suo pensiero da spettatrice, mettendo momentaneamente da parte il legame familiare. Una posizione che rende il suo giudizio ancora più diretto e, per certi versi, sorprendente. “Lucia è libera, non deve giustificarsi”. Secondo la sorella, Lucia non avrebbe mancato di rispetto a nessuno. Non essendo impegnata sentimentalmente, sarebbe libera di vivere le proprie emozioni senza dover rendere conto a qualcuno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - La sorella di Lucia non ci sta: “Vuole clip e sputa fango addosso a lei”

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