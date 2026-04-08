Dopo vent'anni di leadership nel mercato dei televisori, il settore si trova ad affrontare nuove sfide. La crescente concorrenza e il calo delle vendite spingono le aziende a reinventarsi, puntando a trasformare i televisori in centri di controllo per le case connesse. In questo scenario, la sfida principale consiste nel diventare un punto di riferimento per l'intera abitazione intelligente, integrando nuove funzionalità e tecnologie.

AGI - Vent’anni da leader globale nel mercato dei televisori non bastano, da soli, a garantire il futuro in un settore sempre più affollato, competitivo e segnato dal rallentamento della domanda. Per Samsung la sfida, oggi, è un’altra: trasformare il tv da semplice schermo domestico a centro intelligente dell’esperienza connessa, capace di integrare qualità visiva, audio, intelligenza artificiale, sicurezza e dialogo con l’ecosistema digitale della casa. In un'intervista ad AGI, Alessio Cazzaniga, Head of Marketing & Retail Audio Video di Samsung Electronics Italia, spiega come il gruppo sudcoreano intenda difendere la propria leadership puntando su fascia premium, grandi schermi, aggiornamenti software di lungo periodo e su una tecnologia sempre più “invisibile”, pensata per semplificare la vita dell’utente. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La sfida della tv: diventare l'hub intelligente della casa connessa

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