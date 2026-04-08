La scuola si fa bella bambini protagonisti nella cura e nella trasformazione degli spazi scolastici

Oggi si è svolta una mattinata dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi scolastici, con i bambini protagonisti attivi nel progetto. L’iniziativa ha coinvolto i piccoli in attività di pulizia, sistemazione e decorazione delle aree dell’asilo, promuovendo l’educazione ambientale e la partecipazione. Durante l’evento, gli studenti hanno collaborato tra loro, contribuendo alla trasformazione degli ambienti che frequentano quotidianamente.

Una mattinata dedicata alla cura della scuola, alla partecipazione e all’educazione ambientale: si è svolta oggi, presso il plesso dell’infanzia dell’I.C. “San Tommaso - F. Tedesco”, l’iniziativa “La scuola si fa bella”, promossa da Legambiente Avellino nell’ambito della campagna nazionale “Non. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Con le mani nella terra. I bambini alla scoperta degli Orti ScolasticiAccordo per gli orti scolastici nell’ambito del progetto "A scuola con le mani nella terra" che interessa i 14 orti scolastici del territorio situati... Leggi anche: Italia, cuore e coraggio non bastano. L’Irlanda si fa bella nella ripresa Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Temi più discussi: La scuola si fa bella a Priola, grazie alla collaborazione con il Baruffi di Ceva; Nontiscordardimé all’Istituto Agrario di Marconia: quando la scuola si fa bella; Campi di volontariato 2026, 63 in Italia e centinaia all’estero; Lamezia, scuola dell’infanzia di Bella pronta ma ancora chiusa: l’appello dei genitori. La scuola si fa bella: nasce il Giardino della PaceUna mattinata dedicata alla cura della scuola, alla partecipazione e all’educazione ambientale: si è svolta oggi, presso il plesso dell’infanzia dell’I.C. San Tommaso – F. Tedesco, l’iniziativa La ... irpinia24.it La scuola si fa bella a Priola, grazie alla collaborazione con il Baruffi di CevaI bambini delle classi 4ª e 5ª primaria hanno lavorato, insieme agli studenti delle superiori, con impegno per ridipingere il loggiato del plesso, recentemente ristrutturato ... targatocn.it Orizzonte Scuola - facebook.com facebook Azzano Mella, 200mila euro per la sicurezza della scuola Paolo VI x.com