La scuola si fa bella bambini protagonisti nella cura e nella trasformazione degli spazi scolastici

Da avellinotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolta una mattinata dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi scolastici, con i bambini protagonisti attivi nel progetto. L’iniziativa ha coinvolto i piccoli in attività di pulizia, sistemazione e decorazione delle aree dell’asilo, promuovendo l’educazione ambientale e la partecipazione. Durante l’evento, gli studenti hanno collaborato tra loro, contribuendo alla trasformazione degli ambienti che frequentano quotidianamente.

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