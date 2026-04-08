Da quando è arrivato, Tomas Grandis si è imposto come un elemento di stabilità per la squadra. La sua presenza in porta ha trasmesso sicurezza e solidità, senza far rimpiangere il precedente portiere. La sua affidabilità ha conquistato i tifosi e anche il tecnico, che lo apprezza molto. Con questa serie di prestazioni, la squadra si avvicina ai playoff, alimentando le speranze di un traguardo importante.

Ha regalato sicurezza e solidità sin dal primo giorno, non ha fatto rimpiangere Riccardo Pandolfi neppure un secondo: Tomas Grandis ci ha messo poco a diventare il punto di riferimento della Vigor. Talento, grinta ed esperienza hanno avuto il loro peso, ma anche i compagni di squadra hanno notevolmente contribuito ad agevolare l’inserimento dell’argentino. Mister Clementi stravede per lui, i tifosi sperano in una conferma. "Abbiamo sempre lavorato con estrema serenità e con altrettanto impegno, continueremo su questa strada indipendentemente dalla classifica - spiega il centrocampista argentino della Vigor Tomas Grandis -. Guardiamo avanti con fiducia, senza lasciarci condizionare dagli ultimi risultati: dobbiamo sfruttare ogni allenamento a disposizione per prepararci al meglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scoperta Grandis. Clementi lo adora, i tifosi lo acclamano: "Playoff possibili"

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Il diesse rossoblu Moroni: "Sono felice che molti tifosi abbiano superato le perplessità iniziali sul suo ritorno». "Con mister Clementi abbiamo cambiato rotta». Ora la Vigor guarda con fiducia anche ai playoffLa sosta è preziosa per recuperare un po’ di energie, ma è utile anche per iniziare a programmare il futuro.