La scomparsa di Giuseppe Nappi lo scienziato del mal di testa

È deceduto il neurologo Giuseppe Nappi, conosciuto a livello internazionale per la sua specializzazione nelle cefalee. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel campo della neurologia italiana. Nappi era riconosciuto come uno degli esperti più noti nel settore, con una vasta attività di ricerca e assistenza clinica dedicata ai disturbi della testa. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali dell’ambito medico.

La medicina italiana piange il neurologo Giuseppe Nappi, nome internazionale, tra i più noti esperti di cefalee. La Fondazione Mondino Irccs di Pavia annuncia con dolore la scomparsa del professore, già direttore scientifico dell'istituto e figura simbolo dell'università di Pavia, ricorda in una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Addio a 86 anni al professor Giuseppe Nappi, lo scienziato fondatore del Centro cefalee del MondinoPavia, 8 aprile 2026 – Addio al professor Giuseppe Nappi, neurologo di fama internazionale, direttore scientifico della Fondazione Casimiro Mondino... Mal di testa: cause e metodi per contrastarloTorniamo a parlare di salute, dopo il nostro articolo sulle patologie in crescita tra gli italiani, per parlarti di un altro disturbo molto diffuso:... La scomparsa di Giuseppe Nappi, lo scienziato del mal di testaLa medicina italiana piange il neurologo Giuseppe Nappi, nome internazionale, tra i più noti esperti di cefalee. La Fondazione Mondino Irccs di Pavia annuncia con dolore la scomparsa del professore, g ... napolitoday.it Addio a Giuseppe Nappi, studioso mondiale di cefalee e ParkinsonE' stato uno dei più grandi studiosi mondiali delle malattie del sistema nervoso, in particolare delle cefalee e del Parkinson. (ANSA) ... ansa.it