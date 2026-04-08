La scappatoia di Trump per non riconoscere di aver perso la guerra in Iran

Negli ultimi giorni, è circolata la notizia di un accordo temporaneo di due settimane che avrebbe riaperto lo Stretto di Hormuz, una zona strategica di estrema importanza nel contesto internazionale. Questo accordo viene presentato come una soluzione per evitare tensioni nella regione, ma si tratta di un'intesa che, secondo fonti ufficiali, non ha modificato lo stato dell’area prima dell'inizio delle operazioni militari. La questione ha suscitato dibattiti tra esperti e analisti sulla reale efficacia di questa misura.

Nel mondo magico della post-falsità trumpiana, Donald Trump può rivendicare di aver concluso un accordo temporaneo, di due settimane, per riaprire lo Stretto di Hormuz, che però era perfettamente aperto prima che Trump cominciasse la guerra all’Iran. La Repubblica islamica, per quanto decapitata ai suoi vertici, ha dimostrato invece di saper resistere alla potenza di fuoco israelo-americana e di avere tenuto il controllo dello Stretto dimostrando di poter far male a tutti. Gli ayatollah superstiti non solo hanno già stancato Trump, ma ne escono rafforzati e in più si portano a casa anche un allentamento delle sanzioni petrolifere. Siamo tornati dunque al punto di partenza pre bellico, e vai a sapere per quale motivo nel frattempo siano stati uccisi migliaia di iraniani, e per cosa siano morti o rimasti feriti numerosi soldati americani. 🔗 Leggi su Linkiesta.it Leggi anche: Iran, la giornata di guerra. Donald Trump: "Iran, cambio di regime e rinuncia al nucleare". Fonti israeliane: "Fine guerra il 9 aprile" Guerra in Iran, Trump: "Potrei aver forzato io Israele a intervenire" – Il video(Agenzia Vista) Washington, 03 marzo 2026 "Potrei essere stato io a forzare la loro mano. Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN Si parla di: Sotto la nuova sala da ballo della Casa Bianca Trump nasconde il suo super-bunker; L’ARCHITETTURA DEL RICATTO – IL FALSO MANTELLO DELLA SICUREZZA.