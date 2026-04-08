La Scandone incanta | nona vittoria e spettacolo fuori casa

La squadra di pallacanestro ha ottenuto la sua nona vittoria di fila, questa volta in trasferta contro una formazione romana. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole, rafforzando la serie positiva della squadra e consolidando la sua posizione in classifica. La squadra ha mostrato una buona organizzazione in campo, mantenendo il ritmo e chiudendo l’incontro senza particolari difficoltà.

Tempo di lettura: 3 minuti La Scandone continua a correre senza sosta e firma a Roma la sua nona vittoria consecutiva, confermandosi come una delle squadre più in forma del campionato. Il successo per 59-77 sul parquet della San Paolo Ostiense non è soltanto un risultato netto, ma la fotografia di una squadra solida, consapevole e capace di imporsi anche lontano dal proprio pubblico. Gli irpini approcciano la gara con personalità, imponendo subito ritmo e spaziature. Il tiro da tre diventa l’arma principale, con Scanzi e Kmetic pronti a colpire una difesa romana spesso in ritardo nelle rotazioni. È proprio Kmetic, ancora una volta, a prendersi la scena: 21 punti e una presenza costante nei momenti decisivi, a conferma del suo ruolo centrale negli equilibri offensivi biancoverdi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Scandone incanta: nona vittoria e spettacolo fuori casa Scandone Avellino cerca la nona meraviglia: ostacolo Ostiense verso i playoffSfida insidiosa all’orizzonte per la Scandone Avellino, attesa dalla trasferta sul campo del San Paolo Ostiense Roma nel match valido per la 27ª... Leggi anche: Anna Trocker incanta ed è nona a 17 anni! Shiffrin domina lo slalom: Coppa del Mondo ad un passo