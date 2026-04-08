La Romea del Santo entra nei grandi cammini europei | il Camposampierese firma l’accordo

La Romea del Santo entra a far parte dei principali percorsi europei grazie a un accordo firmato nel Camposampierese. Questa strada storica potrà ora contare su un supporto più stabile per essere promossa, mantenuta e valorizzata, rafforzando così il suo ruolo nel panorama dei grandi cammini. L’intesa rappresenta un passo importante per la tutela e la promozione di questa antica via di pellegrinaggio.

Un cammino antico che guarda al futuro e che ora può contare su una struttura più solida per essere promosso, mantenuto e valorizzato. La Federazione dei Comuni del Camposampierese ha sottoscritto un accordo quinquennale con la Fondazione Homo Viator - San Teobaldo di Vicenza per la gestione del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

‘Le vie del volto santo’. Nasce il festival dedicato all’esperienza dei camminiE se Lucca fosse la Santiago d’Italia? Sicuramente nel corso dei secoli – e tutt’oggi – la città è stata crocevia di cammini con migliaia di...

Fiera dei grandi cammini: Ginosa protagonista Oggi la conclusioneDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ginosa: Il Comune di Ginosa è tra i protagonisti della Fiera dei Grandi Cammini a Milano, dal 13 al 15...

Argomenti più discussi: Scontro violentissimo sulla Romea Tir distrugge furgone, grave l'autista Il camion di traverso blocca la statale; Schianto sulla strada del mare: sei feriti, uno grave.

La Romea del Santo entra nei grandi cammini europei: il Camposampierese firma l’accordoLa Federazione dei Comuni del Camposampierese sigla un’intesa quinquennale con la Fondazione Homo Viator per promuovere, mantenere e rendere sempre più attrattivo il tratto padovano della Romea Strata ... padovaoggi.it

In marcia sulla Romea Strata verso l'Anno santo 2025Una firma per unire le tre vie del pellegrinaggio. E' stato siglato sabato, a Roma, il protocollo di intesa tra le Romee maggiori: Francigena, Romea Germanica e Romea Strata, che insieme coinvolgono ... ilgazzettino.it

Settimana prossima torniamo nella nostra isola del cuore per una nuova esperienza inclusiva in joelette. Questa volta grazie alla collaborazione dell’ Atletica Isola d’Elba apriremo l’ Elba Trail con 7joelette, grazie agli amici della Via Romea Sanese Accessib - facebook.com facebook