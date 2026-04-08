Annalisa, cantante nota per il suo talento musicale, ha recentemente affrontato una questione personale riguardante la maternità. Mentre continua a ottenere riconoscimenti con le sue canzoni, ha deciso di condividere pubblicamente la sua posizione su questo tema. La sua dichiarazione rappresenta un momento di trasparenza e sincerità, offrendo uno sguardo diretto su una scelta importante della sua vita privata.

Pur continuando a inanellare un successo dopo l’altro con i suoi brani, Annalisa non è immune alla fatidica domanda che interessa ogni donna dopo i 30 e con un matrimonio alle spalle: a quando i figli? La quarantenne savonese, dopo il matrimonio con l’imprenditore Francesco Muglia, nel 2023, si è infatti sentita ripetere spesso questa domanda, per non parlare dei vari “ pancini sospetti ” pubblicati dai rotocalchi rosa con frequenza ciclica. Generalmente molto riservata sulla propria vita privata, stavolta “Nali” (il nomignolo con cui è conosciuta dai fan) si è sbottonata in un’intervista per DiPiù, parlando proprio della maternità. “Un figlio? Mi piacerebbe e lo adotterei con tutto il cuore”, ha rivelato la popstar, parlando di un tema già affrontato, nel recente passato, anche da Elettra Lamborghini.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La risposta definitiva di Annalisa sulla maternità

A 40 anni, Annalisa ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio, dopo 2 anni di matrimonio.