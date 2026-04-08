Annalisa ha recentemente affrontato pubblicamente il tema della maternità, condividendo alcune sue riflessioni. La cantante, che continua a ottenere consensi con le sue canzoni, ha spiegato di non aver ancora deciso se diventare madre e ha parlato delle sue emozioni legate a questa scelta. La sua intervista si inserisce in un momento di grande attenzione mediatica sulla vita privata di personaggi pubblici, tra domande e curiosità dei fan.

Pur continuando a inanellare un successo dopo l’altro con i suoi brani, Annalisa non è immune alla fatidica domanda che interessa ogni donna dopo i 30 e con un matrimonio alle spalle: a quando i figli? La quarantenne savonese, dopo il matrimonio con l’imprenditore Francesco Muglia, nel 2023, si è infatti sentita ripetere spesso questa domanda, per non parlare dei vari “ pancini sospetti ” pubblicati dai rotocalchi rosa con frequenza ciclica. Generalmente molto riservata sulla propria vita privata, stavolta “Nali” (il nomignolo con cui è conosciuta dai fan) si è sbottonata in un’intervista per DiPiù, parlando proprio della maternità. “Un figlio? Mi piacerebbe e lo adotterei con tutto il cuore”, ha rivelato la popstar, parlando di un tema già affrontato, nel recente passato, anche da Elettra Lamborghini. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La risposta definitiva di Annalisa sulla maternità

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A 40 anni, Annalisa ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio, dopo 2 anni di matrimonio.

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La risposta definitiva di Annalisa sulla maternitàLa 40enne cantante si è aperta sul desiderio di maternità, facendo un'eccezione alla regola di riservatezza che la caratterizza. gravidanzaonline.it

Annalisa e Francesco Muglia: la cantante rompe il silenzio sulla possibilità di allargare la famigliaAnnalisa si racconta: dal desiderio di un figlio e l'apertura all'adozione, alla sua evoluzione stilistica e la lotta quotidiana con le insicurezze e la dieta. rds.it

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