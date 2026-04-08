La Reggina prepara l’impegno esterno contro il Gela per continuare la rincorsa

La Reggina si sta preparando per la prossima partita in trasferta contro il Gela nel campionato di Serie D, girone I. La squadra amaranto ha davanti a sé cinque incontri, con pochi margini di errore se vuole mantenere vive le speranze di salire di categoria. La sfida contro il Gela rappresenta un momento chiave nel percorso della squadra verso la promozione in Serie C.

La Reggina prepara la volata nel campionato di Serie D (girone I). La squadra amaranto è attesa da cinque partite con un margine ridottissimo di errore, se vuole continuare a sognare la promozione in C. Attualmente gli amaranto sono 6 punti sotto la capolista Nissa, ma con una gara in più da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Mister Torrisi: "La Reggina ha fatto un’incredibile rincorsa, lotteremo fino alla fine"C’è la giusta soddisfazione nello spogliatoio amaranto dopo l'importante vittoria conquistata sul campo della capolista Athletic Club Palermo C’è la...

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Reggina: preparazione per la terza trasferta consecutivaLa Reggina si prepara alla terza trasferta consecutiva in un finale di stagione che da adesso non concede pause. Gli amaranto arrivano all’appuntamento dopo i successi esterni contro la Nuova Igea Vir ... citynow.it

Oggi il Velodromo si prepara a vivere una giornata importante per i colori nerorosa. L’Athletic Club Palermo scende in campo contro la Reggina in una sfida che potrebbe dire molto sul prosieguo della stagione. Dopo la battuta d’arresto contro la Nissa, i neror - facebook.com facebook