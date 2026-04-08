Nell’episodio de “La Promessa” in onda il 9 aprile, Manuel prega il Sergente di non procedere con l’arresto, mentre il Sergente Burdina si prepara a fermare il procedimento. Nel frattempo, Curro scopre la difficile realtà sul benessere mentale di sua madre, ignaro che questa sia coinvolta in un complotto criminale. La trama si concentra sui momenti di tensione e rivelazioni inaspettate tra i personaggi.

Mentre il Sergente Burdina è pronto ad arrestare il figlio di Simona, Curro scopre la terribile verità sullo stato mentale di sua madre senza sapere che la donna è vittima di un piano diabolico. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il Sergente Burdina conferma a Manuel che Toño ha mentito. Intanto Eugenia perde la memoria a causa delle droghe somministrate da Lorenzo e Leocadia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 9 aprile: Manuel implora il Sergente di fermare l’arresto

La Promessa anticipazioni 5 aprile: Manuel spiazza Curro, mistero JacoboCurro sospetta che Jacobo voglia vendicare la morte di Esteban, ma Manuel rivela un dettaglio che cambia tutto.

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La Promessa anticipazioni 9 aprile: Manuel implora il Sergente di fermare l’arrestoMentre il Sergente Burdina è pronto ad arrestare il figlio di Simona, Curro scopre la terribile verità sullo stato mentale di sua madre senza sapere che la donna è vittima di un piano diabolico. movieplayer.it

La Promessa Anticipazioni 9 aprile 2026: Manuel sconvolge Burdina, Toño non si tocca!Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 9 aprile 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. comingsoon.it

L’ICE è entrata nella caserma di Fort Polk in Louisiana per sequestrare Annie Ramos, moglie di un sergente dell’esercito lì residente. La donna era entrata negli USA quando aveva 20 mesi di età nel 2005. Sono tutti armati fino ai denti e prima o poi una guerr x.com

UNA VITA PER IL TRICOLORE: ONORE AL SERGENTE MAGGIORE "AIUTANTE" Gianluca Melillo ! Ci sono traguardi che non si raggiungono solo con il tempo, ma con il cuore, la schiena dritta e lo spirito incrollabile degli Alpini. Oggi il mio grande amico Gi - facebook.com facebook