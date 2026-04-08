La pittrice Stefania La Greca nel nuovo programma tv The Floor | sfida Federica ma perde

La pittrice pescarese Stefania La Greca ha partecipato al nuovo programma televisivo

L’ultimo duello prima della sfida finale. Stefania La Greca, artista e pittrice pescarese d’azione, ha partecipato al nuovo programma The Floor, condotto da Paola Perego.Dopo essersi presentata e aver salutato l’avversaria, ha mostrato il suo abito dipinto a mano, che rappresentava i profili di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Torna su Rai 2 "The Floor - Ne rimarrà solo uno", ma condotto da Paola Perego e dallo youtuber Gabriele Vagnato - facebook.com facebook

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