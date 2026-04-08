Dopo la pausa pasquale, Fiorello ha commentato una notizia diffusa dai media, affermando di non essere a conoscenza di un suo ritorno in prima serata su Rai1 il 7 giugno. La sua dichiarazione arriva in risposta a quanto riportato dai giornali, che lo indicavano come protagonista di un nuovo impegno televisivo. Finora, l’artista non ha fornito ulteriori dettagli riguardo a questa eventuale partecipazione.

Fiorello torna dalla pausa pasquale commentando una notizia letta sui giornali: “Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore a un documentario su Pippo Baudo. ma io non so niente! ”. Lo showman continua commentando le ultime notizie: “Ce ne siamo andati ed è successo di tutto: Raffaella Fico si è lasciata con Armando Izzo. Dobbiamo farcene una ragione. La signora Conte ha risposto alle critiche sul caso Piantedosi dicendo: ‘È il curriculum che parla per me’”. Il monito dello showman: “ Ci vuole esperienza, altrimenti è normale che arrivati a una certa età si perda la testa!”. Il coreografo Luca Tommassini, presente in studio, fa tappa da Fiorello prima di volare a Berlino per la prima del film ‘Michael’, dove è invitato insieme a tutti i ballerini che hanno ballato con Michael Jackson. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Pennicanza, Fiorello smentisce tutto: "Non ne so niente"

Fiorello a La Pennicanza: “Ce ne siamo andati ed è successo di tutto”. Poi la smentitaFiorello e Fabrizio Biggio sono tornati con La Pennicanza dopo la pausa per le vacanze di Pasqua.

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Fabrizio Biggio, La Pennicanza con Fiorello e si commuove - Da noi a ruota libera 08/03/2026

Fiorello a La Pennicanza: Ce ne siamo andati ed è successo di tutto. Poi la smentitaFiorello a La Pennicanza smentisce il suo ritorno su Rai 1: Non ne so niente e non risparmia nessuno con la sua pungente ironia. dilei.it

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