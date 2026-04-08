La Pasquetta Sportiva fa il pieno | oltre 1300 podisti e 150 agonisti Cavagnini primo al traguardo

La Pasquetta Sportiva di Gualtieri si è conclusa con oltre 1300 partecipanti, tra cui più di 150 atleti agonisti che hanno affrontato un percorso di 10 chilometri. La manifestazione, alla sua quarantesima edizione, si svolge nello scenario di piazza Bentivoglio, con la partenza e l’arrivo nello stesso luogo. Tra i concorrenti, il primo a tagliare il traguardo è stato un atleta con il nome Cavagnini.

Quaranta edizioni fanno una storia: è andata in archivio la Pasquetta Sportiva di Gualtieri, manifestazione podistica che parte e arriva nello splendido scenario di piazza Bentivoglio, con la presenza di oltre 150 agonisti impegnati su 10 chilometri e 1.300 podisti e camminatori nelle prove di 5 e 10 chilometri non competitive. Il successo è andato al bresciano Alberto Cavagnini che in 33’19’’ ha preceduto abbastanza nettamente Alessandro Bellini dell’Atletica Guastalla Reggiolo in 34’08’’ e Federico Dorelli dell’Atletica Reggio in 34’53’’. A seguire, Manuel Cagliari, Giacomo Bellelli, Marco Dal Cero, Fausto Gualdi, Matteo Malavasi, Nabil Abou Nassim e Lorenzo Borrini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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