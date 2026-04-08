La palestra frequentata dal 15enne colpito dalla meningite travolta da Ingiustificati allarmismi social | parlano Asl e titolare
La discussione sulla meningite e sulla palestra frequentata da un ragazzo di 15 anni ha suscitato diverse reazioni sui social media e su WhatsApp. La Asl e il titolare della struttura hanno commentato la situazione, definendo gli allarmismi diffusi come ingiustificati. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, portando a una serie di dichiarazioni ufficiali e chiarimenti sulla reale situazione.
Il tam tam su social media e Whatsapp sta creando un “ingiustificato allarmismo” sulla questione meningite. Lo specifica la Asl di Pescara con una nota in cui sottolinea che i due casi, quello della 51enne Giovanna Romano purtroppo deceduta, e il 15enne di Chieti le cui condizioni migliorano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Ricoverato in Rianimazione per meningite un 15enne di Chieti: contattata anche la palestra di Pescara che frequentaUn 15enne di Chieti è ricoverato in Rianimazione pediatrica all’ospedale di Pescara per meningite.
Profilassi per 53 contatti stretti del 15enne ricoverato per meningite, la Asl di Chieti: "Nessuna correlazione con il caso di Pescara"Mentre dall’ospedale di Pescara filtrano, seppur con la doverosa cautela, notizie di miglioramento delle condizioni del 15enne teatino ricoverato per...