La palestra frequentata dal 15enne colpito dalla meningite travolta da Ingiustificati allarmismi social | parlano Asl e titolare

La discussione sulla meningite e sulla palestra frequentata da un ragazzo di 15 anni ha suscitato diverse reazioni sui social media e su WhatsApp. La Asl e il titolare della struttura hanno commentato la situazione, definendo gli allarmismi diffusi come ingiustificati. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, portando a una serie di dichiarazioni ufficiali e chiarimenti sulla reale situazione.