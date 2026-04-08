La nomina a sorpresa di Fuksas alla corte di Giuli e le altre pillole

Nelle vicinanze di piazza Farnese, si diffonde la notizia che l’architetto noto per le sue creazioni sia diventato parte della cerchia di Giuli. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha subito attirato l’attenzione degli osservatori locali. La presenza di Fuksas nella corte di Giuli è stata confermata e ha suscitato curiosità tra chi segue gli sviluppi di questa rete di relazioni.

«Ma guarda, Fuksas è entrato nella corte di Giuli »: lo spiffero romano, dalle parti di piazza Farnese, luogo amato e frequentatissimo dall’archistar, domina la scena. Nel Partito democratico capitolino storcono il naso appena si accenna alla nomina governativa dedicata a Fuksas. Cosa è successo? Sul sito della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea è apparso il nuovo consiglio d’amministrazione. Un elenco che ancora non è stato comunicato ufficialmente dal ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli. Ed ecco i nuovi nomi: Massimiliano Fuksas, Pio Baldi, Renata Codello e Stefano Laporta. Nel collegio dei revisori dei conti appare Biagio Mazzotta, già ragioniere generale dello Stato e presidente di Fincantieri. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La nomina a sorpresa di Fuksas alla corte di Giuli e le altre pillole La sconfitta di Borgonzoni sulla Capitale della Cultura 2028 e le altre pillolePer la sottosegretaria leghista l’ennesimo ko politico: tifava Forlì, ma ha vinto Ancona. Leggi anche: Il ritorno di Giambruno, la suggestione di Corona in politica e le altre pillole