La Nazione dai piedi d’argilla

Questa mattina, durante una semplice uscita organizzata dalla parrocchia, si è verificato un incidente che ha coinvolto diversi partecipanti. La gita, prevista come un momento di svago, si è trasformata in una situazione di emergenza, attirando l'attenzione delle autorità. Non sono ancora note le cause dell’accaduto e le eventuali conseguenze per le persone coinvolte. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media locali e delle forze dell’ordine.

Una tranquilla gita con la parrocchia SS. Trinità a Lanciano si è trasformata in un’odissea. In Italia, nel 2026, bastano pochi giorni di pioggia per spezzare in due un Paese intero. Frane, strade chiuse, treni fermi, collegamenti saltati: criticità note da anni che tornano puntualmente a presentare il conto. Sembra assurdo essere collegati con il mondo, persino con la Luna, e poi avere difficoltà anche solo per rientrare in Puglia. Non è normale che ogni emergenza diventi un’emergenza doppia per chi vive nel Sud. Alla fine, sì: ricorderemo i giochi e i sorrisi di una gita con la parrocchia, i bambini instancabili, l'ottimismo di Don Matteo, le catechiste presenti in ogni momento, i genitori premurosi e uniti, gli autisti dei due mezzi che con pazienza e responsabilità ci hanno riportato a casa sani e salvi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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