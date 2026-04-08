La nazionale più piccola al mondo cerca il nuovo CT con un annuncio Facebook | l'idea di Montserrat
La nazionale maschile di Montserrat ha pubblicato un annuncio sui social media per selezionare il nuovo allenatore. La comunicazione è stata diffusa tramite Facebook, senza ulteriori dettagli pubblici sul processo di scelta o sui candidati. La squadra, considerata tra le più piccole al mondo, si trova ora alla ricerca di un nuovo responsabile tecnico. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle tempistiche o alle modalità di selezione.
La nazionale maschile di Montserrat ha pubblicato un annuncio social per scegliere il nuovo commissario tecnico. Non solo panchina: il ruolo prevede la rifondazione completa del sistema calcistico nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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