La nazionale femminile di Calcio all' Arena Garibaldi | sfida di qualificazione al Mondiale contro la Serbia

Il 5 giugno, all'Arena Garibaldi, si svolge un match di qualificazione al Mondiale tra la nazionale femminile e la Serbia. È la prima volta che la squadra disputa una partita a Pisa, rendendo l'evento unico per la città. La sfida rappresenta un momento importante per la corsa alla qualificazione e attirerà l'attenzione degli appassionati di calcio femminile. L'incontro si svolge in un clima di grande attesa e curiosità.