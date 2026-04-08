La nazionale femminile di Calcio all' Arena Garibaldi | sfida di qualificazione al Mondiale contro la Serbia
Il 5 giugno, all'Arena Garibaldi, si svolge un match di qualificazione al Mondiale tra la nazionale femminile e la Serbia. È la prima volta che la squadra disputa una partita a Pisa, rendendo l'evento unico per la città. La sfida rappresenta un momento importante per la corsa alla qualificazione e attirerà l'attenzione degli appassionati di calcio femminile. L'incontro si svolge in un clima di grande attesa e curiosità.
Appuntamento con la storia, il prossimo 5 giugno, all'Arena Garibaldi. Per la prima volta la nazionale femminile farà tappa a Pisa, e scenderà in campo per affrontare la Serbia in un match chiave per la corsa alla qualificazione al prossimo Campionato Mondiale.L'Arena diventerà dunque il quartier. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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