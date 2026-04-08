La nazionale femminile di Calcio all' Arena Garibaldi | sfida di qualificazione al Mondiale contro la Serbia

Il 5 giugno all’Arena Garibaldi si svolgerà una partita di qualificazione al Mondiale tra la nazionale femminile e la Serbia. Per la prima volta, la squadra giocherà a Pisa, in un incontro che decide la strada verso il prossimo torneo internazionale. L’evento rappresenta una tappa importante per la nazionale femminile, che scenderà in campo per questa sfida decisiva contro la squadra avversaria.

Appuntamento con la storia, il prossimo 5 giugno, all'Arena Garibaldi. Per la prima volta la nazionale femminile farà tappa a Pisa, e scenderà in campo per affrontare la Serbia in un match chiave per la corsa alla qualificazione al prossimo Campionato Mondiale.L'Arena diventerà dunque il quartier. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Il 5 giugno l’Italia affronterà la Serbia allo stadio ‘Arena Garibaldi - Romeo Anconetani’ di Pisa nella quinta sfida di qualificazione verso il prossimo Mondiale - facebook.com facebook

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