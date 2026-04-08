La musica di ’unadasola’ a Pianostrada

Giovedì 9 aprile alle 18, Pianostrada ospiterà uno spettacolo musicale e narrativo di unadasola intitolato “Perché in due non si basta”. L’evento combina musica e parole, portando sul palco un'esibizione che esplora temi legati alla collaborazione e alla condivisione. La performance si svolgerà in un ambiente aperto al pubblico, offrendo un momento di intrattenimento e riflessione.

Pianostrada ospita giovedì 9 aprile alle 18 la musica e le parole di unadasola con lo spettacolo “Perché in due non si basta”. Gli unodasola è composto da Arianna Lorenzi e Francesco Tommasi che in seguito ai loro studi accademici hanno deciso di dedicarsi solo al proprio percorso creativo, partecipando a diversi concorsi nazionali. Dopo Rock Contest Controradio, Musicultura e diversi altri festival - Wom Fest off, FOMO, Woodstockenboi (Austria) - hanno fatto concerti in tutta Italia grazie anche al supporto de’ “il Piccio booking”. Nel 2025 hanno pubblicato “lineagialla”, il loro album di debutto prodotto da Emma Nolde e Andrea Pachetti.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La musica di ’unadasola’ a Pianostrada Milano si tinge di verde smeraldo con la Settimana irlandese: musica, cibo, cinema e tanta musica in giro per la cittàMilano, 27 febbraio 2026 – Dieci giorni di eventi diffusi e (quasi tutti) gratuiti all'insegna della musica, danza, spettacoli, cinema, cultura,... Leggi anche: Amicizia in musica 2 tra l'I.C. Giulio Cesare e la scuola di musica di Verteneglio