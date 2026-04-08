Nelle carceri italiane, il silenzio non rappresenta solo l’assenza di rumori, ma anche un limite alle possibilità di espressione. In questo quadro, un progetto musicale ha portato alla creazione di un album intitolato “Free For Music Vol. 1”, realizzato all’interno di un istituto di pena. L’iniziativa coinvolge detenuti e operatori, portando avanti attività musicali che danno vita a brani originali.

Nelle carceri italiane il silenzio non coincide solo con l’assenza di suono, ma con tutto ciò che la detenzione, col tempo, comprime, interrompe e finisce per relegare in secondo piano: il ruolo sociale, la possibilità di essere riconosciuti per qualcosa che non sia soltanto l’errore commesso, l’identità stessa. Una sottrazione che segna la differenza sostanziale tra parlare di reinserimento e mettere qualcuno nelle condizioni di lasciare una traccia concreta. “ Free For Music Vol. 1 ” nasce da questa differenza: all’interno della Casa Circondariale Sanquirico di Monza, dove il laboratorio musicale promosso e finanziato da Orangle Records con la supervisione socio-educativa di Paolo Piffer arriva oggi ad un esito compiuto: un disco. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - La musica come possibilità concreta: dal carcere di Monza nasce l’album “Free For Music Vol. 1”

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