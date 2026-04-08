La morte di Caterina Pappalardo richiesta di ergastolo del Pm per Fogliani | Chiedo scusa a tutti
Il pubblico ministero ha richiesto l’ergastolo per l’imputato coinvolto nel decesso di una donna, oltre a quattro anni di reclusione per maltrattamenti. Durante l’udienza, l’accusa ha espresso un’istanza di condanna severa, mentre l’imputato si è scusato con le persone coinvolte. La vicenda riguarda il decesso di una donna e le accuse di maltrattamenti che le sono state rivolte.
Il Pm Massimo Trifirò ha chiesto l'ergastolo per la morte di Caterina Pappalardo e quattro anni per maltrattamenti. La difesa seguita dall'avvocato Antonello Scordo interverrà invece il 22 aprile. Si avvicina il giudizio per Giosué Fogliani, il figlio sotto processo per l'omcidio, che oggi in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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"Chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa". Le parole di Cinturrino dal carcere"Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia".