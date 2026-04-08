La morte di Caterina Pappalardo richiesta di ergastolo del Pm per Fogliani | Chiedo scusa a tutti

Il pubblico ministero ha richiesto l’ergastolo per l’imputato coinvolto nel decesso di una donna, oltre a quattro anni di reclusione per maltrattamenti. Durante l’udienza, l’accusa ha espresso un’istanza di condanna severa, mentre l’imputato si è scusato con le persone coinvolte. La vicenda riguarda il decesso di una donna e le accuse di maltrattamenti che le sono state rivolte.