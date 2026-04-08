La mitizzazione di Unabomber e altre mostruosità del sottobosco online

Negli ultimi anni, alcuni episodi di cronaca difficile da definire sono diventati protagonisti di numerosi contenuti multimediali, contribuendo alla creazione di narrazioni che spesso travalicano i fatti reali. La rappresentazione di personaggi e vicende oscure si diffonde attraverso vari mezzi, alimentando una percezione che talvolta si distacca dall’effettiva realtà giudiziaria. Questo fenomeno si verifica anche nel nostro Paese, dove storie di criminalità si trasformano in miti popolari.

Un caso di cronaca può diventare pop, e in alcuni casi anche mito. Lo sappiamo bene in Italia, dove i fatti della criminalità organizzata hanno contribuito alla creazione di un pantheon retto da una mole di prodotti multimediali dalla qualità estremamente eterogena. La cosa, di per sé, è tutt’altro che negativa. Spesso, si parte dall’assunto che questo processo si traduca automaticamente in apologia, ma c’è un fattore chiave che contribuisce a segnare un’enorme differenza tra il racconto e la propaganda: il revisionismo. Un elemento che da solo basta a separare opere sullo stesso soggetto che, troppo frequentemente, vengono buttate nello stesso calderone. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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