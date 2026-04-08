La minaccia di Trump che ha superato tutti i limiti

Una dichiarazione recente ha suscitato forti reazioni, poiché ha prospettato la distruzione di un’intera civiltà. La frase ha superato i limiti di quanto si era visto finora, provocando commenti e discussioni tra osservatori e rappresentanti ufficiali. La questione ha attirato l’attenzione su un discorso che molti considerano inappropriato, generando un dibattito acceso sulle parole pronunciate e sulle loro conseguenze.

Prospettare la morte di «un'intera civiltà», quella iraniana, ha provocato reazioni inedite che potrebbero rimanere nel tempo, nonostante il cessate il fuoco Nelle ultime settimane le minacce del presidente statunitense Donald Trump contro l’Iran sono cresciute in toni e violenza, raggiungendo livelli mai visti. Le più gravi sono state pronunciate martedì, circa dodici ore prima la scadenza dell’ultimatum che Trump aveva imposto all’Iran per accettare un accordo: Trump aveva minacciato di colpire le infrastrutture civili iraniane e aveva prospettato la morte di «un’intera civiltà» se il regime non avesse riaperto lo stretto di Hormuz. Uccidere «un’intera civiltà» equivale a compiere un genocidio, cioè uno dei crimini più gravi riconosciuti dal diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La minaccia di Trump che ha superato tutti i limiti La minaccia di Trump all'Iran che ha 80 anni di storiaLa minaccia del presidente degli Stati Uniti di bombardare l’Iran, un paese di circa 93 milioni di abitanti, «riportandolo all’età della pietra», ha... Leggi anche: Trump Phone, quei 600.000 preordini non esistono: ecco chi ha creato la fake news che ha ingannato tutti La minaccia nucleare di Trump Temi più discussi: Fermare le apocalittiche minacce di Trump all’Iran; Hormuz, l’ultimatum e il diritto: quando la minaccia entra nel campo dei crimini di guerra; Usa fuori dalla Nato, la minaccia di Trump: assolutamente forse; La minaccia di Trump all'Iran che ha 80 anni di storia. La minaccia di Trump all’Iran: Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabileTrump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran. Sul social Truth, infatti, Trump ha scritto un messaggio che fa rabbrividire: Un’inter ... tpi.it Iran, la tregua dopo le minacce di Trump. Margelletti: E’ un pareggio con Teheran vincitoreLa guerra in Iran si ferma per due settimane, dopo le minacce di ieri di Donald Trump - con il presidente Usa che aveva parlato di un'intera civiltà ... lapresse.it La tregua di due settimane firmata in extremis tra Stati Uniti e Iran ha allontanato il pericolo di escalation paventata da Donald Trump. Si apre così una nuova fase di mediazione per portare a termine il conflitto nel Golfo, dove le condizioni avanzate dalle due n - facebook.com facebook Trump s'è incartato. La carta Hegseth per dichiarare vittoria, la carta Vance per contenere i danni (di L. Santucci) x.com