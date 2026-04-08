La metrotranvia Milano-Seregno è al centro di un allarme tra i pendolari, che segnalano uno stato di abbandono e incertezza. Dopo alcune criticità riscontrate, si sono susseguite preoccupazioni riguardo alla continuità del servizio e ai lavori di manutenzione. Le notizie parlano di un possibile rallentamento o sospensione delle attività, mentre i cittadini chiedono chiarimenti e interventi concreti per garantire la mobilità sulla tratta.

Metrotranvia Milano-Seregno, anche i pendolari lanciano l’allarme rosso. Dopo lo schiaffo a Città metropolitana di Milano e Brianza arrivato da Roma prima di Pasqua, con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha negato risorse aggiuntive per coprire i 120 milioni di extracosti necessari per completare la futura linea, l’associazione Utenti del trasporto pubblico va all’attacco manifestando "grande delusione". "Nessuno ha imputato al ministero responsabilità per i ritardi e le problematiche che l’opera sta avendo, ma ci saremmo aspettati una offerta di collaborazione a fronte della richiesta di aiuto da parte degli enti locali". La linea del Mit è chiara: "Abbiamo già contribuito in passato alla realizzazione del progetto con 128 milioni e 530mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La metrotranvia a rischio: "Abbandonati dal Mit"

“Abbandonati da Roma”: metrotranvia Milano-Seregno (attesa da oltre 20 anni) a rischio. Il nodo dei 120 milioniMilano – Metrotranvia Milano-Seregno, anche i pendolari lanciano l’allarme rosso.

La metrotranvia Milano Seregno rischia lo stop, Roma gela la Città metropolitana: “Il Mit ha già fatto la propria parte”Seregno (Monza e Brianza) – Lo ’schiaffo’ del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Città metropolitana di Milano e alla Brianza.

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Temi più discussi: La metrotranvia a rischio: Abbandonati dal Mit; Abbandonati da Roma | metrotranvia Milano-Seregno attesa da oltre 20 anni a rischio Il nodo dei 120 milioni; Calabria, sindaco si dimette per i cani randagi: 'Abbandonato dalle istituzioni'.

La metrotranvia a rischio: Abbandonati dal MitIl ministero ha escluso nuove risorse per coprire i 120 milioni di extracosti. I pendolari: solo lo Stato può evitare il disastro, ci aspettavamo collaborazione. ilgiorno.it

Abbandonati da Roma: metrotranvia Milano-Seregno (attesa da oltre 20 anni) a rischio. Il nodo dei 120 milioniIl Ministero ha escluso nuove risorse per coprire gli extracosti per i lavori. I pendolari: solo lo Stato può evitare il disastro, ci aspettavamo collaborazione ... ilgiorno.it

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