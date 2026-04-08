A Roma ci sono quartieri noti alla popolazione, ma che non sono riconosciuti ufficialmente. Questi insediamenti non sono segnalati nelle mappe ufficiali né nei documenti amministrativi, né compaiono nelle statistiche ufficiali della città. La loro presenza e le condizioni in cui si trovano spesso non vengono annotate nei registri pubblici, creando una distanza tra realtà e rappresentazione amministrativa.

Roma Riconoscere i quartieri invisibili per ridurre ingiustizie e disparità: una nuova cartografia dei quartieri della capitale Roma Riconoscere i quartieri invisibili per ridurre ingiustizie e disparità: una nuova cartografia dei quartieri della capitale Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. A Roma ci sono quartieri che tutti conoscono ma che ufficialmente non esistono. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La mappa e le disuguaglianze

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Il tuo CAP dice chi sei: la mappa che racconta la Roma delle disuguaglianzeA Roma il CAP dice di te più di quanto sai: è un indicatore sociale che svela le disuguaglianze tra quartieri, redditi e qualità della vita.

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Temi più discussi: Ai Campi Flegrei si muove anche il mercato immobiliare; Povertà dei trasporti: sono 7 milioni gli italiani intrappolati che non possono permettersi di muoversi; Quei progetti che cambieranno Bologna, per sempre; Discriminazioni sessuali: nell’Empolese-Valdelsa al via progetto per mapparele.

La priorità: superare le disuguaglianze territoriali e sociali nell’età evolutivaSuperare le disuguaglianze territoriali e sociali, riunire le politiche frammentate, omogenizzare l’accesso equo ai servizi di diagnosi, cura, istruzione, salute mentale, sport, cultura e ambiente ... ilmattino.it

La lotta per il carburante aggrava le disuguaglianzeQuando finalmente si accendono le luci della pompa di benzina di Los Pinos, le persone nel parcheggio vicino si lasciano andare a prudenti manifestazioni di gioia. In quest’area della provincia di ... internazionale.it

Questa sera torna “La Mappa dei Piaceri” con una nuova imperdibile puntata tra borghi, sapori e tradizioni autentiche. Un viaggio emozionante alla scoperta delle eccellenze del territorio, tra cultura, panorami e cucina che raccontano storie vere. Segui La Ma - facebook.com facebook

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