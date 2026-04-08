La madre di Zeudi Di Palma ha rivolto accuse a Monica Setta, affermando che nutre disprezzo e odio nei suoi confronti. La vicenda è stata resa pubblica dopo la messa in onda della prima puntata della nuova stagione del programma televisivo su Rai 2, condotto da Francesca Fagnani, trasmessa il 7 aprile. La puntata ha suscitato discussioni e reazioni tra gli spettatori.

Lo scorso 7 aprile è andata in onda sui teleschermi di Rai 2 la prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Oltre all'intervista ad Amanda Lear, il pubblico ha assistito all'ospitata di Zeudi Di Palma che ha suscitato parecchie critiche da parte del popolo social a causa della banalità delle risposte date. A criticare l'intervento è stata anche Monica Setta, nota conduttrice del secondo canale della tv di Stato. La padrona di casa di Storie al bivio weekend ha pubblicato un post nel suo profilo X dove ha bocciato l'ex protagonista del Grande Fratello 2024: "Magari è da rivedere ma Zeudi Di Palma è un grande NO". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La madre di Zeudi Di Palma contro Monica Setta: “Nutre disprezzo e odio”, l’accaduto

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“Ti svegli pensando a quello, ti addormenti pensando a quello…” cit. Zeudi Di Palma. #Belve con Francesca Fagnani ogni martedì su #Rai2 e disponibile sempre su #RaiPlay. x.com