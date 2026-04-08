La Lessinia si fa accessibile con Camminaparco e la nuova settimana inclusiva

Il Parco Naturale Regionale della Lessinia ha aperto ufficialmente la stagione con l’evento “Lessinia Inclusiva: una montagna per tutti” l’8 aprile. È stata presentata l’iniziativa Camminaparco, pensata per favorire l’accesso alle aree naturalistiche a un pubblico più ampio. Durante la giornata sono state illustrate le nuove strutture e servizi dedicati alla fruibilità del territorio, con l’obiettivo di rendere il parco accessibile a persone con diverse esigenze.

Il Parco Naturale Regionale della Lessinia ha inaugurato oggi, 8 aprile, una stagione all'insegna dell'accessibilità universale durante l'evento denominato “Lessinia Inclusiva: una montagna per tutti”. Nel Centro Sportivo Monti Lessini di Bosco Chiesanuova, oltre 180 partecipanti hanno assistito. 🔗 Leggi su Veronasera.it Accessibilità in Lessinia, una montagna inclusiva e per tuttiLa montagna veronese si conferma uno spazio aperto e accogliente per ogni cittadino, superando le barriere fisiche e sociali. Leggi anche: Salamellando con l’Avis. Gara accessibile e inclusiva Argomenti più discussi: La Lessinia si apre a tutti: presentati i nuovi percorsi accessibili a Bosco Chiesanuova; Accessibilità in Lessinia, una montagna inclusiva e per tutti; Lessinia Inclusiva: una montagna accessibile e aperta a tutti; Escursionismo e accessibilità, la montagna come luogo d'incontro. Lessinia Inclusiva: oltre 180 partecipanti chiudono Camminaparco 2025/2026 - facebook.com facebook