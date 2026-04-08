La leggenda dello space rock arriva nel novarese | i Gong in concerto al Teatro Rosmini
I Gong, band nota nel panorama dello space rock, si esibiranno al Teatro Rosmini di Borgomanero. La formazione, costituita nel 1969, ha una lunga storia di sperimentazioni musicali e influenze psichedeliche. L’evento si inserisce in una serie di concerti che ripercorrono oltre cinquant’anni di attività musicale della band, portando sul palco una selezione di brani rappresentativi del loro percorso artistico.
I Gong portano la loro storia sul palco del Teatro Rosmini di Borgomanero. La leggendaria formazione, nata nel 1969 su iniziativa di Daevid Allen, torna dal vivo per un concerto che attraversa oltre cinquant'anni di sperimentazione sonora.La formazione attualeIl gruppo prosegue oggi il proprio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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