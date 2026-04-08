La kermesse - Torna la Vinaria La ciclostorica e tre anniversari

Le date sono già ufficiali. Si tratta del 21-22-23 agosto 2026 per la " Vinaria ciclostorica ", passeggiata nella Piana con biciclette rigorosamente d’epoca. Ci saranno tre anniversari da celebrare: i 50 anni del gruppo sportivo " Cicli Carube " di Roberto Lencioni che organizza la manifestazione; i 20 anni della squadra "Giovanissimi" e i 10 della "Vinaria" stessa che unisce il cicloturismo e il buon cibo con l’aggregazione. Si partirà, come sempre, dal mercato di Marlia. La kermesse nasce nel 2016 da un’idea di un gruppo di cicloamatori appartenenti al Gruppo Sportivo Cicli Carube. Subito sposata dai sindaci della Piana, prese il nome da "La Via Vinaria", una manifestazione vinicola che vede l’apertura delle fattorie e delle cantine per la degustazione del vino a primavera, a maggio di solito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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