Una guida ambientale, dopo aver vissuto lontano, è tornata nella sua regione e ora si dedica ad accogliere i turisti. A 22 anni si era trasferita a Milano per studiare musica, lasciando le Marche. Recentemente, ha deciso di tornare a casa per intraprendere una nuova attività legata all’ambiente e al turismo locale. La sua esperienza personale si intreccia con il desiderio di valorizzare il territorio e condividere le sue conoscenze con i visitatori.

MONTEGALLO (Ascoli) Quando aveva 22 anni, ha lasciato le Marche per andare a studiare musica a Milano. Dopo diciotto anni è tornata a casa, a Montegallo, nella provincia di Ascoli Piceno. Un ritorno alle origini fatto di amore per il territorio e voglia di cambiare vita. Ora Simona Bocci, guida ambientale escursionistica, è al timone di " Cammino e Incanto Bed & Trek ", un affittacamere nato dalla casa ereditata dalla nonna materna e ristrutturata dopo il terremoto del 2016. Bocci, che cosa l’ha spinta a tornare? "Mi sono trasferita a Milano quando avevo 22 anni, lì ho lavorato come insegnante di canto moderno per quindici anni, ma poi nel periodo del Covid ho iniziato a sognare di tornare a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La guida ambientale: "Sono tornata a casa. Ora accolgo i turisti"

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