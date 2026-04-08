La guerra in Iran può finire? La tregua vacilla Nucleare sanzioni e pedaggi | i nodi ancora da sciogliere

La situazione tra Iran e Stati Uniti rimane complessa, con le trattative per un accordo in stallo. Teheran presenta dieci richieste, mentre Washington propone quindici misure, con molte differenze tra le parti. La possibilità di una tregua appare incerta, mentre i negoziati sono caratterizzati da divergenze su questioni legate a nucleare, sanzioni e pedaggi. La situazione resta sotto osservazione, senza segnali concreti di un immediato miglioramento.

Dieci contro 15. Dieci sono le richieste di Teheran. Quindici, invece, le proposte di Washington. Condizioni con pochi punti in comune e molte clausole diametralmente opposte. E per questo, gli osservatori si aspettano che il negoziato, almeno in una prima fase, sarà un muro contro muro. Soprattutto dopo che Donald Trump ha voluto chiarire cosa intendeva davvero quando ha detto che la risposta dell’Iran in dieci punti era una possibile «base negoziale». «Esiste un solo insieme di punti rilevanti che risultano accettabili per gli Stati Uniti, e ne discuteremo a porte chiuse nel corso di questi negoziati», ha spiegato il presidente americano. E dalla Casa Bianca, la portavoce Karoline Leavitt ha rincarato la dose. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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