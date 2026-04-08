La guerra sta influenzando la vita quotidiana degli italiani, creando tensioni e preoccupazioni diffuse. La minaccia si avverte anche senza un'esplosione concreta, entrando nelle menti delle persone e alimentando un senso di insicurezza. Le discussioni pubbliche si concentrano sulle possibili conseguenze e sulla mancanza di risposte chiare da parte delle autorità per affrontare questa situazione che si fa sempre più presente.

La guerra è vicina, bomba o non bomba. È penetrata nei cervelli, dunque è tra noi che aspettiamo gli ultimatum. E produce effetti diretti sulla condizione degli italiani. Ritornano gli incubi del Covid. Il lockdown energetico è certo meno tragico di quell’altro. E tuttavia si preannuncia una lunga estate calda nelle forme di un’austerity improvvisa: già adesso i cittadini sono colpiti dagli aumenti dei prezzi e sanno che andrà sempre peggio. Probabilmente dovranno sopportare le targhe alterne e l’uso razionato dei condizionatori. Sono incerti se prenotare o meno le vacanze, gli aerei, gli alberghi. Questo mix di insicurezza psicologica e odiosi effetti pratici sta caratterizzando la vita del Paese mille volte di più dell’austerity del 1973: quella fu persino romantica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La guerra cambia la vita degli italiani, e Meloni non ha una soluzione

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