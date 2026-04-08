Recentemente si parla di una friggitrice ad aria verticale progettata per preparare pasti per tre persone. Tuttavia, anche se comunemente vengono chiamate friggitrici ad aria, molti di questi apparecchi funzionano più come multicooker, con una capacità di cottura che va oltre la semplice frittura. Questi dispositivi combinano diverse funzioni di cottura, riducendo l’uso di olio e offrendo molte possibilità in cucina.

Diciamo la verità: le chiamano friggitrici ad aria per semplificare, ma in realtà questi dispositivi sono dei veri e propri multicooker che alla fine friggono poco. Per di più, insomma, cucinano. Il settore in questi ultimi tempi si è riempito di dispositivi di alto livello, e la prova della Cosori Turbo Tower Pro Smart lo conferma. L’azienda americana infatti ha pensato non solo al risultato ma anche all’aspetto, mettendo a disposizione fino a tre tipi di contemporanei. Per un cibo che sia anche salutare. L’aspetto. Si tratta di un prodotto concepito su tre idee: ingombro ridotto, doppio cestello e controllo intelligente via Wi?Fi. Ha una... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La friggitrice ad aria verticale che cuoce per tre

La friggitrice ad aria in vetro che cuoce, serve e conservaNegli ultimi anni le friggitrici ad aria sono passate da “gadget di tendenza” a vero alleato della cucina quotidiana: cuociono più...

Friggitrice ad aria: il dettaglio nascosto che aumenta le emissioni nocive in casaLe friggitrici ad aria stanno diventando sempre più diffuse, anche grazie alla promessa di una cottura più salutare e con minori emissioni inquinanti...

Friggitrice ad aria ORIZZONTALE o VERTICALE #Cosori #airfryer

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Finocchi gratinati in friggitrice ad aria: la ricetta facile e gustosa per un contorno croccante. La trovi qui https://blog.giallozafferano.it/millegrammi/ricetta-finocchi-gratinati-in-friggitrice-ad-aria/ - facebook.com facebook