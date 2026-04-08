La frana di Petacciato rischia di compromettere la stagione turistica | Gargano territorio più a rischio

Da foggiatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 aprile si è svolta una riunione convocata dal nuovo ministro del Turismo, con l’obiettivo di discutere le priorità del settore. Durante l’incontro, l’assessora regionale al Turismo ha affrontato la questione della frana a Petacciato, che rappresenta un rischio per la stagione turistica. La discussione ha coinvolto anche il territorio del Gargano, considerato più a rischio in relazione a eventi di dissesto idrogeologico.

Nella giornata di oggi, 8 aprile, in occasione della riunione convocata dal nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi — per avviare un primo momento di dialogo con gli assessori regionali sulle priorità del settore —, l’assessora al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia, Graziamaria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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