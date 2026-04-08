La frana di Petacciato rischia di compromettere la stagione turistica | Gargano territorio più a rischio

Il 8 aprile si è svolta una riunione convocata dal nuovo ministro del Turismo, con l’obiettivo di discutere le priorità del settore. Durante l’incontro, l’assessora regionale al Turismo ha affrontato la questione della frana a Petacciato, che rappresenta un rischio per la stagione turistica. La discussione ha coinvolto anche il territorio del Gargano, considerato più a rischio in relazione a eventi di dissesto idrogeologico.

Nella giornata di oggi, 8 aprile, in occasione della riunione convocata dal nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi — per avviare un primo momento di dialogo con gli assessori regionali sulle priorità del settore —, l’assessora al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia, Graziamaria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it La frana di Petacciato potrebbe compromettere la stagione turistica: "Gargano territorio più a rischio"Nella giornata di oggi, 8 aprile, in occasione della riunione convocata dal nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi — per avviare un primo... Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la PugliaLa frana, con un fronte lungo oltre 4 km, ha interrotto l'autostrada A14, da Montenero di Bisaccia a Termoli in entrambe le direzioni, e la linea... Temi più discussi: Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Riattivata la storica frana di Petacciato in seguito al ciclone Erminio; Si risveglia la frana di Petacciato, Nord e Sud divisi, stop ai treni; La frana di Petacciato attiva da oltre un secolo: nel 2015 ultimo movimento. Così è scattato l’alert. La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriaticaIl fronte di oltre quattro chilometri è tornato a muoversi dopo giorni di piogge intense. Chiusi alcuni tratti dell’autostrada A14 e della linea ferroviaria adriatica, scuole chiuse nella provincia di ... wired.it Frana a Petacciato: chiusura dell'A14 e stop ai treni lungo la costaIl 7 aprile 2026 una vasta frana a Petacciato ha bloccato A14 e la linea Adriatica: decine di evacuati, monitoraggio geologico e scenari di ripristino lunghi ... notizie.it Ecco altre immagini della frana di Petacciato, in Molise, riattivatasi dopo oltre 10 anni dall’ultima volta provocando gravi problematiche ai trasporti, rischiando di isolare la Puglia e altre zone lungo la costa adriatica. #frana #molise - facebook.com facebook Spezzata e sospesa. Dopo i nuovi movimenti registrati sulla frana di Petacciato, i collegamenti tra nord e sud Italia sono stati praticamente messi in pausa. I binari della linea adriatica, tra Montenero di Bisaccia e Termoli, hanno subito una deformazione a segu x.com